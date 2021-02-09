09 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim onay verdi! İki yıldızın bonservisi alınacak

Terim onay verdi! İki yıldızın bonservisi alınacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

Attıkları gollerle ’ı zirveye taşıyan ikiliden Onyekuru’nun 4.3 milyon Euro’luk bonservisi için mali kaynak Diagne’yi satın alma opsiyonu ile kiralayan ekibi ’dan sağlanacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Ara transferde kiralık olarak renklerine kattığı ve 'in performansıyla ligde zirveye çıkan , iki oyuncuyu da satın alma opsiyonu ile renklerine bağlama hakkına sahip. Mali tabloda Galatasaray'ın eli çok rahat. 'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. ekibi 'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak. Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak.

FFP KALKIYOR ASLAN RAHATLIYOR

Mostafa Mohamed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor. Bu sezon 2 milyon Dolar kiralama bedeli verilen ekibi 'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve 23 yaşındaki Mısırlı forvetin tapusu alınacak. (Sabah)

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