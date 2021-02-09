Attıkları gollerle Galatasaray’ı zirveye taşıyan ikiliden Onyekuru’nun 4.3 milyon Euro’luk bonservisi için mali kaynak Diagne’yi satın alma opsiyonu ile kiralayan Premier lig ekibi WBA’dan sağlanacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Ara transferde kiralık olarak renklerine kattığı Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in performansıyla ligde zirveye çıkan Galatasaray, iki oyuncuyu da satın alma opsiyonu ile renklerine bağlama hakkına sahip. Mali tabloda Galatasaray'ın eli çok rahat. West Bromwich Albion'a kiralanan Diagne, sezon sonunda Onyekuru'nun sponsoru olacak. İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa 6 milyon Euro, küme düşerse 4 milyon Euro'ya Diagne'nin bonservisini alacak. Senegalli golcüden gelecek para, Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna kullanılacak.

FFP KALKIYOR ASLAN RAHATLIYOR



Mostafa Mohamed'in kiralık sözleşmesi ise bir sezon daha devam ediyor. 2022 yazında FFP anlaşması sona erecek Galatasaray'ın 4 milyon dolar olan bonservisi almasında engel bulunmuyor. Bu sezon 2 milyon Dolar kiralama bedeli verilen Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar daha ödenecek ve 23 yaşındaki Mısırlı forvetin tapusu alınacak. (Sabah)

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