09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Derbi bitti kavgası bitmiyor!

Derbi bitti kavgası bitmiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

’ın sağlık çalışanları ile ilgili küfür isyanının adrından cephesi de ’ın soyunma odasında küfür ettiğini belirtti ve görüntüleri ’ye verme kararı aldı.

'deki derbiye 'ın 'yi yenmesi kadar, tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin talebi ve 'nun izniyle 'na 150 kadar sağlık çalışanı alınmıştı. Ancak bu sağlık çalışanlarının 90 dakika boyunca teknik direktör ve Sarı-Kırmızılı takıma ettiği küfürler olay yarattı.

ŞIKAYETTE BULUNDULAR

Galatasaray cephesi yaşananlara çok büyük tepki gösterirken, valilik, ve 'na konuyla ilgili şikayette bulundu. Sarı-Kırmızılılar gibi Fenerbahçe cephesinden de derbiyle ilgili küfür isyanı geldi. Maçın bitiminin ardından Galatasaray'ın soyunma odasında çekilen ve tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde 'ın Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği öne sürüldü.

FEDERASYONA GİDECEKLER

Sarı-Lacivertli taraftarlar bu görüntülere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimi de konuyu şimdi Futbol Federasyonu'na taşımaya hazırlanıyor. (Takvim)
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