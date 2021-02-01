Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini duyurdu!
Son dakika haberi: Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımından kiraladığı Gedson Fernandes'in transferini resmen açıkladı.
Galatasraay, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
LİSANSI ÇIKARILDI
Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımından kiraladığı Gedson Fernandes'in lisansını çıkardı.
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