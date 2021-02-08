08 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı

G.Saray'da corona şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'da son yapılan corona virüsü test sonuçlarının ardından 1 futbolcu pozitif çıktı.

Son dakika haberine göre 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, bir futbolcuya yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.".


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