08 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes takımla çalıştı!

G.Saray'a Alanya maçı öncesi müjde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'nda ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar devam ederken, corona virüsü karantinası biten , takım ile birlikte çalışmalara başladı.

, çeyrek finalinde Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna ara transfer döneminde kattığı , karantina süreci sona erdiği için idmanın tamamında takımla çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların son durumu şöyle:

-Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

-, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

-, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

Bu arada, İspanya'daki tedavi sürecinin ardından İstanbul'a dönen ancak derbi kadrosunda yer almayan da sarı-kırmızılıların son idmanında takımla çalıştı.

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