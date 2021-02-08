Galatasaray Gedson Fernandes takımla çalıştı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, corona virüsü karantinası biten Gedson Fernandes, takım ile birlikte çalışmalara başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna ara transfer döneminde kattığı Gedson Fernandes, karantina süreci sona erdiği için idmanın tamamında takımla çalıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların son durumu şöyle:
-Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
-Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.
-Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.
Bu arada, İspanya'daki tedavi sürecinin ardından İstanbul'a dönen ancak derbi kadrosunda yer almayan Radamel Falcao da sarı-kırmızılıların son idmanında takımla çalıştı.
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