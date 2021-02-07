07 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada flaş hamle!

G.Saray'dan sosyal medyada flaş hamle!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında 'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabında flaş bir değişikliğe gitti. İşte o detay...

'de , 'de karşı karşıya geldiği 'yi yeni transferlerinden 'in golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından, derbi sonrası flaş bir hamle geldi. Kulüp, birkaç gün önce Galatasaray Başkanı 'in " (geldim gördüm yendim) sözlerini kapağına taşıdı.

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