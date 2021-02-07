Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada flaş hamle!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabında flaş bir değişikliğe gitti. İşte o detay...

Süper Lig'de Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi yeni transferlerinden Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından, derbi sonrası flaş bir hamle geldi. Kulüp, birkaç gün önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Veni vidi vici (geldim gördüm yendim) sözlerini kapağına taşıdı.





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