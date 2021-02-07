Galatasaray'da geçilmez ikili Donk-Marcao!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda Donk ve Marcao, derbide başarılı bir performans gösterdi.

Galatasaray, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı. Sarı-kırmızılı takım savunmada Ozan Tufan'ın ofsayta takılan golü dışında hata yapmadı. Bunda defansın göbeğinde yer alan Ryan Donk ile Marcao'nun başarılı performansları önemli rol oynadı. İki oyuncu, Fenerbahçe'nin forvetleri Mbwana Samatta ile sonradan oyuna giren Papiss Cisse'ye boş alan bırakmazken, kademeler ve hava toplarında da uyumlarıyla top sektirmedi. Özellikle Donk, Luyindama'yı kulübeye hapsetmesinin boşuna olmadığını gösterdi.

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