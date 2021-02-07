07 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da geçilmez ikili Donk-Marcao!

Geçilmez ikili Donk-Marcao!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti ve Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda Donk ve , derbide başarılı bir performans gösterdi.

, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı. Sarı-kırmızılı takım savunmada Ozan Tufan'ın ofsayta takılan golü dışında hata yapmadı. Bunda defansın göbeğinde yer alan ile 'nun başarılı performansları önemli rol oynadı. İki oyuncu, 'nin forvetleri Mbwana Samatta ile sonradan oyuna giren Papiss Cisse'ye boş alan bırakmazken, kademeler ve hava toplarında da uyumlarıyla top sektirmedi. Özellikle Donk, Luyindama'yı kulübeye hapsetmesinin boşuna olmadığını gösterdi.

Kadıköy Aslan'ı! Üst üste 2. galibiyet haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı Serdar'ın Donk'a müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı
Toroğlu'dan derbi yorumu! G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok Toroğlu'dan derbi yorumu! "G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok"
Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör