Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan'ın menajerinden çarpıcı itiraf geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusuna Süper Lig devinin talip olduğunu açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Alanyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'la ilgili olarak, tecrübeli oyuncunun temsilcisi Ömer Koray Uzun Radyospor'a önemli bir açıklama yaptı.

Oyuncunun gelecek sezon Galatasaray'da oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtladı.



"TEKLİF YAPAN KULÜPLER VAR"

"Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor.



"GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ"



Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. 'Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih' bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.



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