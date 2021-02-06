06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Menajerinden açıklama geldi! Galatasaray Salih Uçan'la ilgileniyor

Menajerinden açıklama geldi! Süper Lig devi ilgileniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

ekiplerinden 'da forma giyen 'ın menajerinden çarpıcı itiraf geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusuna Süper Lig devinin talip olduğunu açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'la ilgili olarak, tecrübeli oyuncunun temsilcisi Ömer Koray Uzun Radyospor'a önemli bir açıklama yaptı.

Oyuncunun gelecek sezon 'da oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtladı.

"TEKLİF YAPAN KULÜPLER VAR"

" geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor.

"GALATASARAY'IN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. 'Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih' bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

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