Son dakika haberine göre... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Mücadelede Ali Palabıyık görev alacak.

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takım için de önemi oldukça büyük olan müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.









DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ