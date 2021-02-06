06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Derbinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Son dakika haberine göre... - derbisinin VAR hakemi belli oldu. Mücadelede görev alacak.

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide ile kozlarını paylaşacak. İki takım için de önemi oldukça büyük olan müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi , AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.



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