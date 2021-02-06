Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorum! "Derbide en önemli etken..."

Öte yanda Altay, Hatay galibiyetini tek başına kurtaran adam olarak hem potansiyelini hem de formda olduğunu ortaya koydu. Bir takımın atanı ve tutanı önemlidir derler ya. Tutma konusunda iki takımın da sıkıntısı olmayacak. Atana gelince… Fark işte orada ortaya çıkacak!

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