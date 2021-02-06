06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı! O maçla sahalara dönecek

Falcao kadroya alınmadı! O maçla sahalara dönecek
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'da tedavisinin ardından 'a dönerek takımla çalışmalara başlayan , maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun gelecek hafta ile oynanacak maçla sahalara dönmesi bekleniyor.

'in 24. haftasındaki dev derbide 'nin konuğu olan 'da , kritik maçın kadrosunda yer almadı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçında forma giyen Kolombiyalı golcü, mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası 'e giderek tedavi olmuştu.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao'nun gelecek hafta ile oynanacak maçta kadroda olaması bekleniyor.

38. MAÇINI KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da 31 maça çıkan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe derbisiyle birlikte kaçırdığı maç sayısı 38'e çıktı.

Menajerinden açıklama geldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu'dan derbi yorumu! G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok Toroğlu'dan derbi yorumu! "G.Saray'ın oyun şekli var F.Bahçe'nin yok"
Diagne'den Fenerbahçe'ye gönderme! Diagne'den Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray'dan art arda paylaşımlar! Galatasaray'dan art arda paylaşımlar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör