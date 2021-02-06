Fatih Terim'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi küfür isyanı! "Seyircisiz olduğunu sanıyorduk"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var." şeklinde konuştu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var.

Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!"

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