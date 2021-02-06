06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi küfür isyanı! "Seyircisiz olduğunu sanıyorduk"

Terim'den küfür isyanı! Seyircisiz olduğunu sanıyorduk
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında 'ye konuk olacak 'ın teknik direktörü , derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var." şeklinde konuştu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren - derbisi öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var.

Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!"

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