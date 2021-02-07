07 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da DeAndre Yedlin siftah yaptı!

Yedlin derbiyle siftah yaptı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'ın devre arasında kadrosuna kattığı , derbisiyle siftah yaparak, 'Parçalı' formayla ilk kez sahaya çıktı.

'ın devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu , sarı-kırmızılı formayı ilk derbide giydi. karşısına yedeklerde başlayan ABD'li futbolcu, müsabakanın 82. dakikasında 'in yerine oynadı.

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