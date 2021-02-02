02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Transfer sihirbazı Galatasaray

Transfer sihirbazı Galatasaray
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

, için 12 milyon euro öderken ’ın beş transferi bu rakamı bulmadı.

Transferde hareketli günler geçiren G.Saray, 5 Ocak'ta başlayan ara dönemi beş takviye ile tamamladı. 'ın 12 milyon euro'yu bulan yüksek maliyetinin aksine sarı-kırmızılılar, bir kez daha ayağını yorganına göre uzatmayı bildi. Pahada ağır olmasa da dördü kiralık, biri bonservisiyle 5 önemli futbolcu kadrosuna dahil etmeyi de başardı.

YENİLERİN MALİYETİ:

YEDLIN: 'dan bedelsiz alındı. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, toplamda 2 milyon 650 bin euro alacak.
MOHAMED: 1.5 yıllığına kiralandı. Bu sürede 1 mliyon 125 bin dolar alacak. Geçici transfer ücreti 2 milyon dolar satın alma bedeli ise 4 milyon dolar...
GEDSON FERNANDES:
Yarım sezonluğuna 'da. 650 bin euro maaş alacak. 'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.
ONYEKURU: 'dan sezon sonuna kadar 650 bin euro'ya kiralandı. Ayrıca 11 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 350 bin euro ödenmesi halinde bonservisi alınabilecek.
HALİL DERVİŞOĞLU: 'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. 6 ay için 350 bin euro ücret alacak.

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