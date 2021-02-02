Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!
Galatasaray'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e mesaj gönderdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, ara transfer döneminde forvet hattında önemli değişiklikler yaptı.
Radamel Falcao'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'yi ise West Bromwich'e kiraladı.
Hücum hattını ilk olarak Halil Dervişoğlu ile güçlendiren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Mohamed Mostafa'yı da renklerine bağladı.
Mısır'daki askerlik sorunu çözüp İstanbul'a gelen golcü futbolcu, "Başlıyoruz" mesajıyla Galatasaray taraftarına seslenirken, teknik direktör Fatih Terim'e de mesaj gönderdi.
"BİR AN ÖNCE SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
Teknik ekiple görüşen Mohamed, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve bir an önce sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki golcüye yarım sezon için 400 bin dolar, gelecek sezon ise 725 bin dolar ücret ödeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları