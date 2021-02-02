02 Şubat 2021, Salı

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Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

Galatasaray'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e mesaj gönderdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

, ara transfer döneminde forvet hattında önemli değişiklikler yaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

'dan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'yi ise 'e kiraladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

Hücum hattını ilk olarak ile güçlendiren , teknik direktör 'in kadroda görmek istediği 'yı da renklerine bağladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

'daki askerlik sorunu çözüp 'a gelen golcü futbolcu, "Başlıyoruz" mesajıyla taraftarına seslenirken, teknik direktör 'e de mesaj gönderdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

"BİR AN ÖNCE SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Teknik ekiple görüşen Mohamed, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve bir an önce sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e mesaj!

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki golcüye yarım sezon için 400 bin dolar, gelecek sezon ise 725 bin dolar ücret ödeyecek.

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