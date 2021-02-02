02 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa alamayız"

Galatasaray yönetimi, Benfica'dan kiralanan Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in transferinde sessiz ve derinden ilerledi. Teknik direktör Fatih Terim'in eski öğrencisini arayarak ilk kıvılcımı yaktığı operasyonda ünlü menajere tam yetki verilerek transfer tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Kahveci'yi 'le unutturan 'ın üç aylık operasyon sonucunda bu transferi bitirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

50 milyon Euro opsiyonla gittiği 'da istediği süreleri alamayan Fernandes, sezon sonundaki 'nı düşünerek ayrılmaya karar verdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

Sabah'ın haberine göre, Portekizli orta sahanın bonservisine sahip ile yapılan görüşmelerde devreye girdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

Eski talebesi olan sportif direktör ile bire bir iletişim kuran Terim, Fernandes'in kiralanmasında önemli rol oynadı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

Gizli yürütülen bu transfer hamlesi basına sızınca teknik heyet ve yönetimdeki herkes "Yalanlayalım yoksa alamayız" görüşünde birleşti.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

Sarı-kırmızılı yetkililer, " gündemde yok" diyerek kapalı kapılar ardında menajer 'a yetkiyi verdi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

4 aylığına 500 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya 650 bin Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

ISLAK İMZAYI ATTI KARANTİNAYA GİRDİ

Covid-19 testi pozitif olan dün 17.00'de 'na ait bir uçakla 'a geldi. Portekizli oyuncuyu 2. Başkan karşılarken bir de ambulans, uçağın kapısına yanaştırıldı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

Fernandes, resmi sözleşmeye uçaktan iner inmez ıslak imzasını atarken sonrasında ise ambulansa bindirildi ve karantina sürecini geçireceği hastaneye götürüldü. Islak imzalı evraklar ise hemen 'ye ulaştırıldı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! Yalanlayın yoksa alamayız

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: SÖZLEŞME GALATASARAY'IN ALEYHİNE

transferinin büyük gürültüsü aleyhine sonuçlanırken, son dakikada 'i kiralamak Terim'in takımı için önemli bir hamle oldu. Portekizli genç oyuncu, Taylan'ın yanında dinamizmiyle hem onun yalnız kalmasını önleyecek hem de dikine hücumlarda yeteneğiyle katkı sağlayacak. sol kanada geçince orta sahadaki üçüncü adam, kaleye daha yakın oynayabilecek olan Belhanda olur. Bu seviyede bir yeteneği kiralamak başarı ancak kontratın sadece 3.5 aylık olması G.Saray aleyhine. Geçmişte bu türden bir Giovani dos Santos örneği var. Santrfor, sağ bek, sol kanat derken G.Saray'ın mevcut ekonomisi içinde başka bir çaresinin olmadığı da ortada.

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