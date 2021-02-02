Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa alamayız"

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: SÖZLEŞME GALATASARAY'IN ALEYHİNE

İrfan Can transferinin büyük gürültüsü Galatasaray aleyhine sonuçlanırken, son dakikada Gedson Fernandes'i kiralamak Terim'in takımı için önemli bir hamle oldu. Portekizli genç oyuncu, Taylan'ın yanında dinamizmiyle hem onun yalnız kalmasını önleyecek hem de dikine hücumlarda yeteneğiyle katkı sağlayacak. Onyekuru sol kanada geçince orta sahadaki üçüncü adam, kaleye daha yakın oynayabilecek olan Belhanda olur. Bu seviyede bir yeteneği kiralamak başarı ancak kontratın sadece 3.5 aylık olması G.Saray aleyhine. Geçmişte bu türden bir Giovani dos Santos örneği var. Santrfor, sağ bek, sol kanat derken G.Saray'ın mevcut ekonomisi içinde başka bir çaresinin olmadığı da ortada.

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