Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin perde arkası ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa alamayız"
Galatasaray yönetimi, Benfica'dan kiralanan Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in transferinde sessiz ve derinden ilerledi. Teknik direktör Fatih Terim'in eski öğrencisini arayarak ilk kıvılcımı yaktığı operasyonda ünlü menajere tam yetki verilerek transfer tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İrfan Can Kahveci'yi Gedson Fernandes'le unutturan Galatasaray'ın üç aylık operasyon sonucunda bu transferi bitirdiği ortaya çıktı.
50 milyon Euro opsiyonla gittiği Tottenham'da istediği süreleri alamayan Fernandes, sezon sonundaki Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ayrılmaya karar verdi.
Sabah'ın haberine göre, Portekizli orta sahanın bonservisine sahip Benfica ile yapılan görüşmelerde Fatih Terim devreye girdi.
Eski talebesi olan sportif direktör Rui Costa ile bire bir iletişim kuran Terim, Fernandes'in kiralanmasında önemli rol oynadı.
Gizli yürütülen bu transfer hamlesi basına sızınca teknik heyet ve yönetimdeki herkes "Yalanlayalım yoksa alamayız" görüşünde birleşti.
Sarı-kırmızılı yetkililer, "Gedson Fernandes gündemde yok" diyerek kapalı kapılar ardında menajer Ahmet Bulut'a yetkiyi verdi.
4 aylığına 500 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya 650 bin Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.
ISLAK İMZAYI ATTI KARANTİNAYA GİRDİ
Covid-19 testi pozitif olan Gedson Fernandes dün 17.00'de Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İstanbul'a geldi. Portekizli oyuncuyu 2. Başkan Abdurrahim Albayrak karşılarken bir de ambulans, uçağın kapısına yanaştırıldı.
Fernandes, resmi sözleşmeye uçaktan iner inmez ıslak imzasını atarken sonrasında ise ambulansa bindirildi ve karantina sürecini geçireceği hastaneye götürüldü. Islak imzalı evraklar ise hemen TFF'ye ulaştırıldı.
BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: SÖZLEŞME GALATASARAY'IN ALEYHİNE
İrfan Can transferinin büyük gürültüsü Galatasaray aleyhine sonuçlanırken, son dakikada Gedson Fernandes'i kiralamak Terim'in takımı için önemli bir hamle oldu. Portekizli genç oyuncu, Taylan'ın yanında dinamizmiyle hem onun yalnız kalmasını önleyecek hem de dikine hücumlarda yeteneğiyle katkı sağlayacak. Onyekuru sol kanada geçince orta sahadaki üçüncü adam, kaleye daha yakın oynayabilecek olan Belhanda olur. Bu seviyede bir yeteneği kiralamak başarı ancak kontratın sadece 3.5 aylık olması G.Saray aleyhine. Geçmişte bu türden bir Giovani dos Santos örneği var. Santrfor, sağ bek, sol kanat derken G.Saray'ın mevcut ekonomisi içinde başka bir çaresinin olmadığı da ortada.
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