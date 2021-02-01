01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray DeAndre Yedlin'i açıkladı

Cimbom transferi duyurdu! İşte sözleşme şartları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... bir süredir görüşme halinde olduğu transferini resmen açıkladı.

Kulübü, 'nin takımından bonservissiz alınan ile 2,5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu ve kulübü Newcastle United ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2,5 futbol sezonu için anlaşılmıştır." denildi.

Futbolcunun maliyetiyle ilgili bilgi verilen açıklamada, Yedlin'e bu sezonun kalan bölümü için 350 bin avro, gelecek sezon için 1 milyon 150 bin avro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin avro ücret ödeneceği belirtildi.

Galatasaray DeAndre Yedlin'i böyle duyurdu

Futbol kariyerine ülkesi 'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de , ve Newcastle United'da forma giydi. 'de 109, 'te ise 27 maça çıkan Yedlin, 'nda ise 62 kez forma giydi.

Yedlin, bu sezon Newcastle United'da 10 resmi maça çıktı.

Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da!

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