Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Ara transfer döneminde kadrosunu Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu katan, Yedlin ve Gerson Fernandes'le de görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i de İstanbul'a getirdi. İşte ilk görüntüler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray, Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'a transferi için İstanbul'a doğru yola çıkan Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatine izin verdikleri için Mısır Ordusu'na teşekkür etti.

أشكر القوات المسلحه المصريه علي المساعده في أتمام إجراءات سفري لبدايه مشواري الاحترافي — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 31, 2021

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