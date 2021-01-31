01 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu katan, Yedlin ve Gerson Fernandes'le de görüşmelerini sürdüren , Mısırlı golcü 'i de 'a getirdi. İşte ilk görüntüler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

, Mısır'ın takımından 1.5 yıllığına kiraladığı 'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu 'a getirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'a transferi için İstanbul'a doğru yola çıkan Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatine izin verdikleri için Mısır Ordusu'na teşekkür etti.

Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!

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