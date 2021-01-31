Ryan Babel: Beşiktaş bu sezon iyi ama umarım Trabzonspor kazanır
Galatasaray'ın oyuncusu Hollandalı Ryan Babel, Clubhouse uygulamasında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Tecrübeli isim, "Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam Trabzonspor kazanır." dedi.
Sosyal medyadaki yeni popüler uygulama Clubhouse'ta sohbete katılan Ryan Babel, sorulan her soruya cevap verdi. İşte 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın açıklamalarından satırbaşları;
"Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam Trabzonspor kazanır. Mesut Özil'in gelmesi Türk futbolu ve Fenerbahçe için büyük bir olay. Türkiye ligini daha enteresan hale getirdi. Ama ben Galatasaray'a odaklanmış durumdayım.
Futbol takım sporu ve takım yararı önemli. Ben kariyerimin sonlarındayım ve Kerem'in yerimi alması destekleyeceğim bir durum.
Fatih Terim bir baba figürü çoğu futbolcu İçin. Büyük bir karakter ve çok büyük bir hoca.
Çok fazla insan sosyal medya ile ilgileniyor. İçerik üretiyor. Olumsuz çok şey söylenebiliyor ama ben olumlu olanlara odaklanıyorum.
Bence Türkiye'de zeminler genelde iyi ama kardan dolayı zeminlerin kötü olduğunu düşünüyorum
Türkiye'de farklı kulüplerde oynadığım ve farklı şehirleri gördüğüm İçin mutluyum. Türkiye'de 2000'in üzerinde gün geçirmeye yaklaşıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yiyecekler, insanlar, ortam her şey için çok mutluyum." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları