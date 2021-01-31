31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Ryan Babel: Beşiktaş bu sezon iyi ama umarım Trabzonspor kazanır

Babel'den Beşiktaş'ı kızdıran sözler!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ın oyuncusu Hollandalı , Clubhouse uygulamasında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Tecrübeli isim, " bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam kazanır." dedi.

Sosyal medyadaki yeni popüler uygulama Clubhouse'ta sohbete katılan , sorulan her soruya cevap verdi. İşte 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın açıklamalarından satırbaşları;

" bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam kazanır. Mesut Özil'in gelmesi Türk futbolu ve Fenerbahçe için büyük bir olay. ligini daha enteresan hale getirdi. Ama ben 'a odaklanmış durumdayım.

Futbol takım sporu ve takım yararı önemli. Ben kariyerimin sonlarındayım ve Kerem'in yerimi alması destekleyeceğim bir durum.

Fatih Terim bir baba figürü çoğu futbolcu İçin. Büyük bir karakter ve çok büyük bir hoca.

Çok fazla insan sosyal medya ile ilgileniyor. İçerik üretiyor. Olumsuz çok şey söylenebiliyor ama ben olumlu olanlara odaklanıyorum.

Bence Türkiye'de zeminler genelde iyi ama kardan dolayı zeminlerin kötü olduğunu düşünüyorum

Türkiye'de farklı kulüplerde oynadığım ve farklı şehirleri gördüğüm İçin mutluyum. Türkiye'de 2000'in üzerinde gün geçirmeye yaklaşıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yiyecekler, insanlar, ortam her şey için çok mutluyum." dedi.

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