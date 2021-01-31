31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Son dakika transfer haberi: Başkanı , transferi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

'nin deplasmanda 'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmasının ardından Galatasaray Başkanı , transferiyle ilgili son durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, basın mensuplarının soruları üzerine, " ile görüşmelere devam ediyoruz" yanıtını verdi ve aracına binerek salondan ayrıldı.
'nün yönetim kurulu üyesi ise Galatasaray'a karşı çok önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, transferle ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması

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