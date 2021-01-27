27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Muslera'da flaş gelişme! Başka takımlarla...

Muslera'da flaş gelişme! Başka takımlarla...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi ile henüz sözleşme uzatmamasının ardından oyuncunun menajerinden flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

'in önceliklerinden birisi 'nın sözleşmesinin uzatılması... Ancak yönetim yüksek maaşı olan kaleciye, "Sezon sonunda görüşelim" dedi. da karşı çıkmadı. Ancak menajeri farklı düşünüyor. G.Saray yönetimi kabul edilemeyecek bir teklif getirirse Muslera'nın beğenmediği bir anlaşmaya imza atmasını istemiyor. Bu nedenle yönetime, "Sözleşmesi bitecek Muslera için bazı görüşmeler yaptığımı söylemek durumundayım" mesajı gönderdi. (Fotomaç)
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