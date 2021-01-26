26 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

DeAndre Yedlin kimdir?
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'ın sezon başında kadrosuna kattığı , yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu sezonu kapatmıştı. Galatasaray ara transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri olan , futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak United forması giyen futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

'de altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Zamalek Mohamed'i satmaya hazır! G.Saray'dan haber bekleniyor Zamalek Mohamed'i satmaya hazır! G.Saray'dan haber bekleniyor
Cimbom'un zorlu fikstürü! Adım adım ilerlenecek Cimbom'un zorlu fikstürü! Adım adım ilerlenecek
Jörgensen'den transfer sözleri! Bekleyip göreceğiz Jörgensen'den transfer sözleri! "Bekleyip göreceğiz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör