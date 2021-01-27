27 Ocak 2021, Çarşamba
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Onyekuru'nun Galatasaray aşkı! İşte transferdeki o detay
Transferde büyük iddia! Fenerbahçe Onyekuru’ya 250 bin euro fazlasını verdi, dönüp bakmadı.
Monaco'nun, "Ya Fenerbahçe ya Başakşehir" şeklinde bastırmasına rağmen Henry Onyekuru, Galatasaray'ı seçti. "Ya Galatasaray'a giderim ya da rezerv takımda çalışır paramı alırım" diyen Onyekuru'nun fendi Fransız ekibini yendi. Ayrıca sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 750 bin euro alacak olan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin 1 milyon euro, Başakşehir'in ise 1.25 milyon euro teklif ettiği ancak Nijeryalı oyuncunun iki teklifi de hiç düşünmediği bildirildi. (Fotomaç)
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