27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Onyekuru'nun Galatasaray aşkı! İşte transferdeki o detay

Onyekuru'nun G.Saray aşkı! İşte transferdeki o detay
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Transferde büyük iddia! Onyekuru’ya 250 bin euro fazlasını verdi, dönüp bakmadı.

'nun, "Ya ya " şeklinde bastırmasına rağmen , 'ı seçti. "Ya Galatasaray'a giderim ya da rezerv takımda çalışır paramı alırım" diyen Onyekuru'nun fendi ekibini yendi. Ayrıca sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 750 bin euro alacak olan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin 1 milyon euro, Başakşehir'in ise 1.25 milyon euro teklif ettiği ancak Nijeryalı oyuncunun iki teklifi de hiç düşünmediği bildirildi. (Fotomaç)
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