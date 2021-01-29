29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefindeki Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Gedson Fernandes kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala orta saha arayışlarını sürdüren 'da hedefte olan isimlerden biri de oldu. Fernandes hakkında birçok sorgu yapılıyor. Özellikle futbolcunun kariyeri, piyasa değeri, oynadığı takım, pozisyon ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak Hotspur forması giyen dahil oldu. Gedson Fernandes, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

, ülkesi 'de dünyaya gelmiştir. 'e göç etmişlerdir. Gedson, futbola 'da başladı. Bonservisi Benfica'ya aittir. Oyuncu 4.5 milyon euro kiralama bedeli ile Tottenham'a kiralanmıştır.1999 doğumlu orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 50 milyon euro. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.

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