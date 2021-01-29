Galatasaray'ın hedefindeki Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...
Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hedefte olan isimlerden biri de Gedson Fernandes oldu. Fernandes hakkında birçok sorgu yapılıyor. Özellikle futbolcunun kariyeri, piyasa değeri, oynadığı takım, pozisyon ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Galatasaray ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak Tottenham Hotspur forması giyen Gedson Fernandes dahil oldu. Gedson Fernandes, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
GEDSON FERNANDES KİMDİR?
Gedson Carvalho Fernandes, Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya gelmiştir. Portekiz'e göç etmişlerdir. Gedson, futbola Benfica'da başladı. Bonservisi Benfica'ya aittir. Oyuncu 4.5 milyon euro kiralama bedeli ile Tottenham'a kiralanmıştır.1999 doğumlu orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 50 milyon euro. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.
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