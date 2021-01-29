29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer müjdesi! "Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım"

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Dinçer Azaphan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azaphan, "Galatasaray için kafamı, gövdemi ortaya koymaya hazırım." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a transfer müjdesi! Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

Yönetim Kurulu Başkanı ve Kongre Üyesi , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım

Başkanı 'in başlattığı, "Aslan Gibi Sponsor" kampanyasına destek olarak 'dan forma alarak ihtiyaç sahibi taraftarlara dağıtacak olmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Azaphan, "Bugün 1000 tanesi geldi GS Store'dan. Çoğunluğunu il dışında ihtiyacı olan tüm taraftarlarımıza dağıtacağız inşallah. Kargoyla şuraya, buraya yolla diyenlerin mesajını çok alıyorum. Öncelik engelli ve ihtiyacı olan taraftarlarımıza. 'takilere, 'dakilere, 'dekilere yollayacağız, daha sonra da ihtiyacı olan arkadaşlara formalarımızı dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım

"TARAFTARLARIMIZ SABIRLI OLSUN"

'ın transfer listesinde bulunan birçok futbolcu ile arkadaş olduğunu kaydeden , "Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcuların hepsi bizim kardeşimiz, dostumuz. Bizi de ziyaret ediyorlar, biz de arada sırada sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bu demek değil ki Galatasaray'a gelecekler. , hocamız en iyisini bilirler. Hepsi benim dostum, arkadaşım. Her gün gelip gidiyorlar. Taraftarlarımız biraz sabırlı olsun diyorum, her şey güzel olacak" dedi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım

"HER ZAMAN GALATASARAY TARAFTARININ YANINDAYIM, ARKASINDAYIM"

Kampanyanın çok iyi olduğunu dile getiren Azaphan, "Kampanya için başkanımız startı verdi. Kendisi 500 bin TL, Abdurrahim ağabey de, birkaç iş insanı da desteklerini iletiyorlar. Bence çok iyi oldu. Damlaya damlaya göl olur. Biz de bu kampanyanın içindeyiz her zaman. Bağışımızı yaptık, devam edeceğim ben bağışlarıma. Herkesin içi rahat olsun, ben her zaman taraftarının yanındayım, arkasındayım. Kafamı, gövdemi ortaya koymaya hazırım" diye konuştu.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım

"TRANSFERİ HERKES ÇOK İSTİYOR ANCAK TABİİ Kİ BUNLAR HEMEN OLMUYOR"

son olarak taraftarların transferle ilgili beklentilerini anladığını belirterek, "Tepkiden ziyade çok talepleri oldu. Başakşehir'den olsun, diğer takımlardan olsun. Futbolcuları çok istiyorlar, haklılar. Biz de istiyoruz, hepimiz istiyoruz, başkanımız da istiyor. Ama tabii ki bunlar hemen olmuyor. Maliyeti yüksek futbolcular, çok büyük rakamlar. Kulübümüz, başkanımız, yönetimimiz ne uygun olursa, en iyi şekilde yapacaktır. Taraftarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

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