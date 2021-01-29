Galatasaray'a transfer müjdesi! "Kafamı gövdemi ortaya koymaya hazırım"

"TRANSFERİ HERKES ÇOK İSTİYOR ANCAK TABİİ Kİ BUNLAR HEMEN OLMUYOR"

Dinçer Azaphan son olarak taraftarların transferle ilgili beklentilerini anladığını belirterek, "Tepkiden ziyade çok talepleri oldu. Başakşehir'den olsun, diğer takımlardan olsun. Futbolcuları çok istiyorlar, haklılar. Biz de istiyoruz, hepimiz istiyoruz, başkanımız da istiyor. Ama tabii ki bunlar hemen olmuyor. Maliyeti yüksek futbolcular, çok büyük rakamlar. Kulübümüz, başkanımız, yönetimimiz ne uygun olursa, en iyi şekilde yapacaktır. Taraftarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

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