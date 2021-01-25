25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Örümcek adam Taylan Antalyalı!

Örümcek adam Taylan!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ın yıldız ismi maçına da damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu topla en fazla buluşan isim oldu.

'ın bu sezonki flaş isimlerinden , maçına da damga vurmayı ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı ekibin en çok forma giyen oyuncusu olan Taylan Antalyalı, orta sahada yine farkını ortaya koydu. Başarılı futbolcu, topla en fazla buluşan (93) ve isabetli pas (74) yapan yıldız oyuncu oldu. Yüzde 90 pas isabeti yakalayan Taylan, 2 şut pası verdi, sahipsiz 9 top kazandı ve 4 de pas arası yaptı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Portekiz'den flaş iddia! Cimbom'a dev stoper Portekiz'den flaş iddia! Cimbom'a dev stoper
Türk hakemlerine güvenmiyorum "Türk hakemlerine güvenmiyorum"
Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör