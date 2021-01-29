Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Galatasaray, Sumudica'nın ardından düşüşe geçen Gaziantep FK'yı yenerek yerini korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 29 Ocak Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Olkowski, Morais, Vetrih, Maxim, Jefferson, Dicko, Andre

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, E. Akbaba, E. Kılınç, Arda, Babel

LİGDEKİ 4. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde geride kalan haftalarda deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

SON İKİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Süper Lig'de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir ile sahasında, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda kalesinde 17 gol gördü. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

LUYINDAMA VE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.

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