27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Yedlin sürprizi!

G.Saray'da Yedlin sürprizi!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Galatasaray'da Linnes ve Şener’in kötü performansı sonrası düğmeye basan Cimbom, Newcastle’dan De-Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı.

'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen De- Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD'li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar'a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

"TAKVİYE YOK" DEMİŞTİ AMA...

daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu ve ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.

BİTME AŞAMASINA GELDİ

Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.

SAKATLIKLAR ENDİŞE YARATIYOR

2016 yılından bu yana Newcastle formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor. (Takvim)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Makedon oyuncu ile söz kesildi! Aslan'a yeni sol bek Makedon oyuncu ile söz kesildi! Aslan'a yeni sol bek
Cimbom'un zorlu fikstürü! Adım adım ilerlenecek Cimbom'un zorlu fikstürü! Adım adım ilerlenecek
Onyekuru'nun G.Saray aşkı! İşte transferdeki o detay Onyekuru'nun G.Saray aşkı! İşte transferdeki o detay
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör