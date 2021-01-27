West Bromwich Albion Mbaye Diagne için G.Saray ile anlaşmaya vardı
Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray ile Mbaye Diagne'nin kiralık olarak transfer edilmesi konusunda anlaştı. İşte detaylar...
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcunun kiralanması için West Bromwich Albion ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
West Bromwich Albion'ın bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express&Star gazetesinin haberine göre; Galatasaray, West Bromwich Albion'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Sky Sports'un haberine göre de anlaşma tamamlandı. West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye getirmek için harekete geçtiği de belirtildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı. West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.
Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 gol attı.
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