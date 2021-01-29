Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu sezonu kapatmıştı. Galatasaray ara transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in ardından takıma katılması beklenen isimlerden biri olan DeAndre Yedlin oldu. Futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

ABD'de Seattle Sounders altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

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