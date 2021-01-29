29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ın sezon başında kadrosuna kattığı , yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu sezonu kapatmıştı. Galatasaray ara transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdürüyor. , ve 'in ardından takıma katılması beklenen isimlerden biri olan oldu. Futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak United forması giyen futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

ABD'de Seattle Sounders altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

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