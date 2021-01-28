28 Ocak 2021, Perşembe
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"MİLLİ TAKIM KAMPI GÜZEL GEÇİYOR"
Ümit Milli Takıma çağırıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren İsmail Çokçalış, "Kampımız çok güzel geçiyor, İstanbul'da da güzel bir hava var. Yeni arkadaşlar edindik ve güzel bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
"TAKIM OLARAK İYİYİZ VE KENETLENDİK"
Bursaspor'da iyi bir ortam yakaladıklarını söyleyen 20 yaşındaki sağ bek, "Takımı sadece benim üzerimden konuşmak doğru olmaz, hepimiz takım olarak iyiyiz ve kenetlendik. Takım oyunu da oynadığımız için bireysel olarak öne çıkmaya yansıyor" diye konuştu.
"UZUN YILLAR A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM"
Önceliğinin Bursaspor'un başarısı olduğunu söyleyen Çokçalış, "Bursaspor'a iyi hizmet ederek, güzel başarılara imza atmak ve uzun süre A Milli Takım'da forma giymek istiyorum" açıklamasında bulundu.
"KULÜBÜME PARA KAZANDIRARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Bursaspor'un başarısını öncelik olarak belirlediğini söyleyen genç oyuncu, "Öncelikle Bursaspor'u hak ettiği yere çıkarmamız lazım. İyi de gidiyoruz ve başarılıyız. Bursaspor'da uzun süre forma giyip, kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
İsmail Çokçalış: Kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum
Galatasaray teknik direktörü Fatih terim'in gözdesi olan Bursaspor'un sağ bek oyuncusu İsmail Çokçalış transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çokçalış, "Bursaspor'da uzun süre forma giyip, kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
20 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, Ümit Milli Takım'ın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampında açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ TAKIM KAMPI GÜZEL GEÇİYOR"
Ümit Milli Takıma çağırıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren İsmail Çokçalış, "Kampımız çok güzel geçiyor, İstanbul'da da güzel bir hava var. Yeni arkadaşlar edindik ve güzel bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
"TAKIM OLARAK İYİYİZ VE KENETLENDİK"
Bursaspor'da iyi bir ortam yakaladıklarını söyleyen 20 yaşındaki sağ bek, "Takımı sadece benim üzerimden konuşmak doğru olmaz, hepimiz takım olarak iyiyiz ve kenetlendik. Takım oyunu da oynadığımız için bireysel olarak öne çıkmaya yansıyor" diye konuştu.
"UZUN YILLAR A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM"
Önceliğinin Bursaspor'un başarısı olduğunu söyleyen Çokçalış, "Bursaspor'a iyi hizmet ederek, güzel başarılara imza atmak ve uzun süre A Milli Takım'da forma giymek istiyorum" açıklamasında bulundu.
"KULÜBÜME PARA KAZANDIRARAK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Bursaspor'un başarısını öncelik olarak belirlediğini söyleyen genç oyuncu, "Öncelikle Bursaspor'u hak ettiği yere çıkarmamız lazım. İyi de gidiyoruz ve başarılıyız. Bursaspor'da uzun süre forma giyip, kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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