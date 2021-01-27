27 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Makedon Alioski söz kesildi! Galatasaray'a yeni sol bek

Makedon oyuncu ile söz kesildi! Aslan'a yeni sol bek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Saracchi’nin sözleşmesinin sonuna gelmesi ’ı harekete geçirdi. ’da forma giyen Alioski ile söz kesildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

'ın 'nin yerine 'ta Kuzey ile anlaştığı öğrenildi. Saracchi gibi sözleşmesinin sonuna gelen Alioski'nin, ile anlaşmaya yanaşmamasının nedeninin Galatasaray olduğu ifade edildi. Makedon basını, 2017'den bu yana Alioski'nin Leeds'a çok büyük emekleri olduğunu ancak en az kazanan oyuncularından birisi olmaktan kurtulamadığını yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Galatasaray'ın teklifini değerlendirdiği kaydedildi. (Fotomaç)
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