Galatasaray milli oyuncuyla anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor
Ocak ayı transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için kulübü Brentford'a ve oyuncuya resmi transfer teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun transferi için futbolcuyla anlaşmaya vardı.
BABASI İLE GÖRÜŞÜLDÜ VE ANLAŞILDI
Ajansspor'da yer alan habere göre; Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi. Dervişoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasararay futbolcu ile el sıkıştı.
Öte yandan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray - Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. Baba Dervişoğlu, Galatasaray ile görüşmeye gitti ve transferde önemli bir adım atıldı. Muzaffer Dervişoğlu ile kendisiyle yaptığımız görüşmede, "Galatasaray ile anlaştık" açıklamasını yaptı.
HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARİYERİ
21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.
Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.
FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.
MARCAO İLE TATSIZ OLAY
Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.
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