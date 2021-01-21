21 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray milli oyuncuyla anlaştı! Kulübüyle görüşmeler sürüyor

Galatasaray milli oyuncuyla anlaştı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

Ocak ayı transfer döneminde sessizliğini koruyan , ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

, transferi için kulübü 'a ve oyuncuya resmi transfer teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun transferi için futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

BABASI İLE GÖRÜŞÜLDÜ VE ANLAŞILDI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Halil Dervişoğlu, 'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü bu transfere izin vermedi. Dervişoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren futbolcu ile el sıkıştı.

Öte yandan Halil Dervişoğlu'nun babası , Galatasaray - maçını 'nda takip etti. Baba Dervişoğlu, Galatasaray ile görüşmeye gitti ve transferde önemli bir adım atıldı. Muzaffer Dervişoğlu ile kendisiyle yaptığımız görüşmede, "Galatasaray ile anlaştık" açıklamasını yaptı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARİYERİ

21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan 'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.

'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.

MARCAO İLE TATSIZ OLAY

Galatasaray'ın sezon başında ile Florya'da oynadığı karşılaşmada 'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Dikkat çeken İrfan Can yorumu! 24 saat içinde... Dikkat çeken İrfan Can yorumu! "24 saat içinde..."
Canlı yayında açıkladı! İrfan Can gelir gelmez Fatih Terim... Canlı yayında açıkladı! "İrfan Can gelir gelmez Fatih Terim..."
Galatasaray'a o iyi haber! 1.4 milyon euro... Galatasaray'a o iyi haber! 1.4 milyon euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör