Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Onyekuru transferinde flaş bir gelişme ortaya çıktı. Monaco kulübü Fenerbahçe ve Başakşehir'le anlaşırken, yıldız futbolcunun Galatasaray ısrarı ve kulübüne çektiği rest transferde önemli bir detay oldu. İşte tüm detaylar...
Henry Onyekuru dün sabaha karşı İstanbul'a geldi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem Monaco Fenerbahçe hem de Başakşehir'i yendi.
Geçen sezon Monaco istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.
MONACO BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI!
Monaco kulübünün daha fazla veren hem Başakşehir hem de Fenerbahçe ile anlaşarak, "Birisini seç" demesine rağmen Onyekuru, "Galatasaray" deyince işler değişti.
MONACO'YA REST ÇEKTİ!
Nijeryalı yıldız, "Ya Galatasaray'da oynarım ya da paramı alır rezerv takımla çalışırım" sözleri üzerine Monaco geri adım atmak zorunda kaldı.
ASLAN'DA PARLADI
Karantina süresinin sona ermesinin ardından takıma katılacak olan Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1.5 sezonda 41 lig maçına çıkıp, 15 kez fileleri havalandırdı.
NİJERYA FIRTINASI
Henry Onyekuru'nun transfer edilmesiyle birlikte Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan sonra Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki 4. Nijeryalı oyuncu oldu. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek.
MENAJERLERI AYNI
Sekidika dışında Galatasaray kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.
SOLDA KİM OYNAYACAK?
Henry Onyekuru, Galatasaray'ın sol kanattaki Emre Kılınç, Babel, Arda, Kerem'den sonraki beşinci opsiyonu oldu. Bu 5 isimden hangisinin oynayacağı ve hangisinin gönderileceği merak konusu...
Gelen bilgilere göre Kerem, Onyekuru'nun da gelmesiyle forma bulamayacağı için kiralanacak. Emre Kılıç ya da Babel'den birisi ise iyi talip çıkması durumunda satılacak. Emre Kılınç'ın, İrfan Can takasında kullanılması da gündeme gelmişti. (Fotomaç)
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