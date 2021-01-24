24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Onyekuru transferinde flaş bir gelişme ortaya çıktı. Monaco kulübü Fenerbahçe ve Başakşehir'le anlaşırken, yıldız futbolcunun Galatasaray ısrarı ve kulübüne çektiği rest transferde önemli bir detay oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Henry dün sabaha karşı 'a geldi. Yeniden forması giyecek olan yıldız oyuncu, hem hem de 'i yendi.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

Geçen sezon istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu yuvasına dönmek için her şeyi göze aldı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

MONACO BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI!
kulübünün daha fazla veren hem hem de ile anlaşarak, "Birisini seç" demesine rağmen , "" deyince işler değişti.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

MONACO'YA REST ÇEKTİ!
Nijeryalı yıldız, "Ya 'da oynarım ya da paramı alır takımla çalışırım" sözleri üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

ASLAN'DA PARLADI
Karantina süresinin sona ermesinin ardından takıma katılacak olan , bu sezon 'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı, gol sevinci yaşayamadı. , 'da 1.5 sezonda 41 lig maçına çıkıp, 15 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

NİJERYA FIRTINASI
Henry 'nun transfer edilmesiyle birlikte 'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, , 'dan sonra , sarı-kırmızılı takımdaki 4. Nijeryalı oyuncu oldu. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

MENAJERLERI AYNI
Sekidika dışında kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. , Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

SOLDA KİM OYNAYACAK?
Henry , 'ın sol kanattaki Emre Kılınç, Babel, Arda, Kerem'den sonraki beşinci opsiyonu oldu. Bu 5 isimden hangisinin oynayacağı ve hangisinin gönderileceği merak konusu...

Galatasaray'da Onyekuru gerçeği! Meğer Fenerbahçe...

Gelen bilgilere göre Kerem, 'nun da gelmesiyle forma bulamayacağı için kiralanacak. Emre Kılıç ya da Babel'den birisi ise iyi talip çıkması durumunda satılacak. Emre Kılınç'ın, İrfan Can takasında kullanılması da gündeme gelmişti. (Fotomaç)

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