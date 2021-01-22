Halil Dervişoğlu transferinde mutlu son! Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere'de Brentford forması giyen ve Ümit Milli Takımı'mızın da formasını terleten Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün saat 17.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Brenford forması giyen Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Hem Halil hem de İngiliz kulübüyle el sıkışan sarı-kırmızılı kulübün, bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun, ailesinin, Denizlispor maçını Türk Telekom Stadı'nda seyrettiği öğrenildi. Futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı gelen haberler arasında yer aldı.
Kariyeri boyunca 123 maça çıkan Halil, 47 gol atıp, 28 de asist yapma başarısı gösterdi.
HOLLANDA'DA YETİŞTİ
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, Hollanda ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Bu sezon Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
BABASI DOĞRULADI
Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini de yapan babası Muzaffer Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaşma sağladık" ifadesini kullandı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları