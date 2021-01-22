22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Halil Dervişoğlu transferinde mutlu son! Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Halil transferinde mutlu son! G.Saray için İstanbul'a geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere'de Brentford forması giyen ve Ümit Milli Takımı'mızın da formasını terleten Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki futbolcunun bugün saat 17.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Brenford forması giyen Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Hem Halil hem de İngiliz kulübüyle el sıkışan sarı-kırmızılı kulübün, bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun, ailesinin, maçını 'nda seyrettiği öğrenildi. Futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı gelen haberler arasında yer aldı.
Kariyeri boyunca 123 maça çıkan Halil, 47 gol atıp, 28 de asist yapma başarısı gösterdi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, Hollanda ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Bu sezon Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

BABASI DOĞRULADI
Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini de yapan babası Muzaffer Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaşma sağladık" ifadesini kullandı.

(Fotomaç)

Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor

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