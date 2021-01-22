22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı ve yönetimin girişimlerini sürdürdüğü İrfan Can Kahveci ile ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmesinde somut adımı attığı ve para sorununu aşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Başkanı ve İkinci Başkanı , transferini bitirmek için cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

Önceki gün taraflar bir araya geldi. yönetimi 13 milyon euro'dan açtıkları kapıdan 10 milyon euro'ya kadar indi.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

Cengiz ve Albayrak ise 5 milyon euro'nun üzerine sonraki satıştan verilecek pay ile 'nü ikna etmeye çalışıyor. için kıran kırana pazarlık sürüyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

PARA BULUNDU!
Bir yandan ile anlaşma zemini arayan , diğer yandan da transfer için bütçe çalışması yapıyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim sponsorluğu için Çinli bir teknoloji firması ile görüşüyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

'un stat isim sponsorluğu sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı takım, stat ismi haklarını Çinli bir firmaya 5 yıllığına satarak transferi için kaynak oluşturacak. Bu anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

EKSTRA KATKI YAPACAK
Yönetimi isim hakkı için Çinli elektronik firması ile 5 yıllık stat sponsorluk anlaşması için prensipte anlaştı.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

Resmi anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Uluslararası ünlü elektronik firmasının, transferi için yapılan anlaşma dışında ekstradan 5 milyon euro vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu

KAMPANYAYA BÜYÜK İLGİ
Maddi kaynak yaratmak için bağış kampanyası da devam ediyor. 'Aslangibisponsor' etiketiyle başlatılan kampanyaya ilginin büyük olduğu belirtiliyor. Buradan gelecek kaynak da transferde kullanılacak.

(Fotomaç)

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