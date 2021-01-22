Galatasaray'a İrfan Can Kahveci müjdesi! Transfer için kaynak bulundu
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı ve yönetimin girişimlerini sürdürdüğü İrfan Can Kahveci ile ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmesinde somut adımı attığı ve para sorununu aşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İrfan Can transferini bitirmek için Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Önceki gün taraflar bir araya geldi. Başakşehir yönetimi 13 milyon euro'dan açtıkları kapıdan 10 milyon euro'ya kadar indi.
Cengiz ve Albayrak ise 5 milyon euro'nun üzerine sonraki satıştan verilecek pay ile Başakşehir Kulübü'nü ikna etmeye çalışıyor. İrfan Can için kıran kırana pazarlık sürüyor.
PARA BULUNDU!
Bir yandan Başakşehir ile anlaşma zemini arayan Galatasaray, diğer yandan da transfer için bütçe çalışması yapıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim sponsorluğu için Çinli bir teknoloji firması ile görüşüyor.
Türk Telekom'un stat isim sponsorluğu sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı takım, stat ismi haklarını Çinli bir firmaya 5 yıllığına satarak İrfan Can transferi için kaynak oluşturacak. Bu anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
EKSTRA KATKI YAPACAK
Galatasaray Yönetimi isim hakkı için Çinli elektronik firması Xiaomi ile 5 yıllık stat sponsorluk anlaşması için prensipte anlaştı.
Resmi anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Uluslararası ünlü elektronik firmasının, İrfan Can transferi için yapılan anlaşma dışında ekstradan 5 milyon euro vereceği ifade ediliyor.
KAMPANYAYA BÜYÜK İLGİ
Maddi kaynak yaratmak için bağış kampanyası da devam ediyor. 'Aslangibisponsor' etiketiyle başlatılan kampanyaya ilginin büyük olduğu belirtiliyor. Buradan gelecek kaynak da transferde kullanılacak.
(Fotomaç)
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