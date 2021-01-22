22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Uzun süren sakatlık döneminin ardından kalesini devralan tecrübeli eldiven tarihe geçti.

Galatasaray kalecisi , üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu. Uruguaylı kaleci görev aldığı Süper Lig karşılaşmalarının yüzde 59'unu kazanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin oynayamadığı maçların sadece yüzde 45'inden galip ayrılabildi. maçından sonra "Gece heyecandan uyuyamadım. Sanki ilk maçıma çıkacak gibiydim" diye konuştu. , Denizli karşısında yaptığı kurtarışlarla formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.

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