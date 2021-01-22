Falcao dönmek istiyor!

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, Güney Amerika'ya geri dönmek istiyor. River Plate iddiaları Arjantin basınında yer alırken, Kolombiya Kulübü Millonarios'un sahibi de Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

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