22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Falcao dönmek istiyor!

Falcao dönmek istiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden 'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. 'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, Güney Amerika'ya geri dönmek istiyor. iddiaları Arjantin basınında yer alırken, 'un sahibi de Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

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