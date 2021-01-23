Galatasaray 75-65 Bourges Basket (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray, EuroLeague Kadınlar D Grubu son maçında Bourges Basket'i 75-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu adımdaki rakibi ise Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.
Fransa'nın Bourges kentindeki Palais des Sports du Prado'da oynanan maça Galatasaray, Asena Yalçın, Epiphanny Prince, Angel McCoughtry, Anete Steinberga ve Mercedes Russell beşlisiyle başladı. İlk periyodu Bourges 16-14 önde tamamladı. Anete Steinberga'nın üst üste üç hücumda bulduğu 6 sayı ile hücumdaki temposunu artıran sarı-kırmızılı ekip, 6:07'de Epiphanny Prince'in üçlüğüyle farkı 6'ta çıkardı: 26-20. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci periyodu Prince'in son saniye basketiyle Galatasaray 38-35 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte son derece mücadele gücü artan ve sertleşen bir periyot yaşandı. İki takımın da potasında gördüğü sayılara cevap verdiği bölümün son bir dakikasında Mercedes'in orta mesafe sayısı ve Angel McCoughtry'nin çizgiden bulduğu 3 sayı ile Aslan 54-49 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, salondan 75-65 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
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