22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli şov başladı

Feghouli şov başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir ilk 11'de görev yapamayan Sofiane Feghouli'nin dönüşü muhteşem oldu. maçında 11'deki yerini alan tecrübeli oyuncu direkt fark oluşturdu.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir ilk 11'de görev yapamayan Sofiane Feghouli'nin dönüşü muhteşem oldu. maçında 11'deki yerini alan tecrübeli oyuncu direkt fark oluşturdu. Hücum organizasyonlarının lideri olan futbolcu attığı golle de performansını süsledi. FATIH Terim'in bu sezon da en büyük kozlarından biri olmaya devam edecek. Feghouli'nin Belhanda ile uyumu yine dikkatler kaçmazken, Faslı 10 numara ise hem asisti hem de attığı golle alkış aldı. Bu sezon 8 gole ulaşan Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında en skorer sezonunu geçiriyor.

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