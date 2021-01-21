21 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

O da Falcao'yu bekliyor

O da Falcao'yu bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

'nun sahalara dönmesini bekleyen bir kişi daha var. Teknik Direktörü ...

'nun sahalara dönmesini bekleyen bir kişi daha var. Teknik Direktörü ... Oyuncusuyla ilgili konuşan Rueda, "Falcao umarım hemen iyileşir. Bunu diliyor ve en kısa sürede sahalarda olmasını istiyoruz. Falcao'nun dönmesi tecrübe ve kadro rekabeti açısından önemli" açıklamasında bulundu.

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