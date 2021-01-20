20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Younes Belhanda ligdeki 6. golünü attı

Belhanda’dan ligde 6. gol
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'ın Faslı futbolcusu , 'a attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti.

'ın Faslı futbolcusu , karşısında takımının 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, 'in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Belhanda'nın ve elemelerinde de 1'er golü bulunuyor. Böylece Faslı oyuncu, bu sezonki 8. resmi gol sayısına ulaşmış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Younes Belhanda, 84. dakikada yerini 'a bıraktı.

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