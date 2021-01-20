Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübe bağış organizasyonu başlattıklarını duyuran Cengiz, her an bir transfer açıklayabileceklerini de belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe bağış organizasyonu başlatıldığını duyurdu. Cengiz, ilk bağışı da Abdurrahim Albayrak ile 500'er bin TL olarak yaptıklarını açıkladı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bana haksız saldırılıyor. Gece bir hastagh gördüm, 'Aslan Gibi Sponsor'. Taraftar bir topik açmış, bunun aslı Galatasaray'a maddi destek. Müthiş duygulandım. Yorumları okudum. Genel olarak taraftarımızın kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm.

Taraftarımıza teşekkür ederim, 'Aslan gibi sponsor' hastaghi güzeldi. EURO-TL hesap numaraları açıklanacak. Bağış için açıklayacağız. Socios var. SMS de açıklayacağız. 5 TL değil, en az 100 TL olacak. 5 TL verenler dua etsin, onların duası da bizi kaldırır.

İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Değerleri taraftarlarımızı, izinleri olursa sitemizde yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL bağışlıyor. Ağaların eli tutulmaz.

Galatasaray için her zaman hayır duası beklerim. Biz Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bunu buradan ilan edeyim. 1 Milyar TL'lik bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen sene aldık, Nisan ayında bitiyor. Herkesten önce bu izni aldık. Biz bu izni kullanmadık.

Bugün de transfer görüşmeleri oldu. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talepleri arası çok açık bir yelpaze. Orta noktaya gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bir noktaya geliriz. Taraftar emin olsun, biz yatmıyor uyumuyoruz. Dünyamız Galatasaray.

Bu stat rengarenk süsleniyor, bunu kim yapıyor. İşini, gücünü bırakıp geliyor. Bundan para olan yok. Herkes hata yapabilir. Ben de pot kırmakta ünlüyüm. Sanırım şimdiye kadar kırmadım sanırım.

Benim Ali Koç ile şahsi problemim yok. Futbol konuşmadan saatlerce konuşabiliyoruz. Ettiği bir sözcük hoşuma gitmedi. Bir transfere, değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu.

Ancak, "Birileri elin oğlu, evin oğlu geldi" demek. Nasıl mantıktır? Ben anlamıyorum. Aslını reddedene evin oğlu dememek lazım. Elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu kullanmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Muz uzatma sağlığa faydalı mı diyecek.

Her an bir transfer açıklayabiliriz.

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