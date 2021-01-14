14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Mustafa Cengiz'den flaş Falcao sözleri! "Bize geldiğinde sakatlığı..."

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

Başkanı , yaptığı basın toplantısında gelen sorusunu yanıtsız bırakmadı. Falcao'nun transfer sürecine de değinen Mustafa Cengiz, yıldız futbolcunun transferi hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Başkanı yaptığı basın toplantısında yıldız forvet hakkında da konuştu. Mustafa Cengiz, bize geldiğinde sakat değildi, da şaşırıyor. Sakatlıktan kurtulamadı. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi çocuk. Sırf taraftardan alkış alabilmek için. Falcao, 'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine ve 'dan teklif geldi istemiyor."
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