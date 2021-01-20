20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Jesse Sekidika Galatasaray'daki ilk golünü attı

Sekidika Galatasaray'daki ilk golünü attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'ın Nijeryalı futbolcusu , maçında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

'in 20. haftasında sahasında 'u 6-1 mağlup eden 'da gol perdesini kapattı. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Sekidika, takımının 6. golünü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında 'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Sekidika, 84. dakikada 'nın yerine oyuna girdi. Nijeryalı futbolcu, ligde 11, kupada da 4 maçta görev aldı.

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