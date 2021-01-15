15 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da ibrasızlık kararı iptal oldu!

Galatasaray'da ibrasızlık kararı iptal oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'da Denetim Kurulu'nun vermiş olduğu ibrasızlık kararı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ve yönetimi mali olarak ibra edilip, idari olarak edilmemişti. Mahkemece o karar iptal edildi. İşte detaylar...

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, için genel kurulun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulundan sonra Spor Kulübü Denetim Kurulu hakkında 'nun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti.
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