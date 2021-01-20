Galatasaray'da mecburen Babel

Galatasaray'da Denizlispor sınavı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelenin kadrosunda bulunamayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Usta hocanın bu nedenle ileri uçta mecburen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e görev vermesi bekleniyor.

Fatih Terim, fizik olarak henüz yüzde yüz hazır hale gelmese de 34 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e koyacak. Ryan Babel yorulunca ikinci yarıda forvete Ali Yavuz Kol'un geçmesi planlanıyor. Forvet yokluğu Terim'i düşündürüyor.



YİNE KAMPA ALMADI

Galatasaray'da maç öncesi son taktik idmanlar saat 17'de yapılıyordu.. Ancak havanın soğuk ve zeminin buzlu olmasından dolayı teknik heyet idmanı erkene çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular son çalışma sonrası yine kampa girmedi evlerine gittiler.

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