20 Ocak 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim, fizik olarak henüz yüzde yüz hazır hale gelmese de 34 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e koyacak. Ryan Babel yorulunca ikinci yarıda forvete Ali Yavuz Kol'un geçmesi planlanıyor. Forvet yokluğu Terim'i düşündürüyor.
Galatasaray'da mecburen Babel
Galatasaray'da Denizlispor sınavı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelenin kadrosunda bulunamayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Usta hocanın bu nedenle ileri uçta mecburen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e görev vermesi bekleniyor.
Fatih Terim, fizik olarak henüz yüzde yüz hazır hale gelmese de 34 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e koyacak. Ryan Babel yorulunca ikinci yarıda forvete Ali Yavuz Kol'un geçmesi planlanıyor. Forvet yokluğu Terim'i düşündürüyor.
YİNE KAMPA ALMADI
Galatasaray'da maç öncesi son taktik idmanlar saat 17'de yapılıyordu.. Ancak havanın soğuk ve zeminin buzlu olmasından dolayı teknik heyet idmanı erkene çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular son çalışma sonrası yine kampa girmedi evlerine gittiler.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları