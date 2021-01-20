20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da mecburen Babel

Galatasaray'da mecburen Babel
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Galatasaray'da sınavı öncesinde forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından sakatlığı, Mbaye Diagne ise kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelenin kadrosunda bulunamayacak. Teknik direktör 'in bu bölgede görevlendirdiği Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Usta hocanın bu nedenle ileri uçta mecburen Hollandalı futbolcu 'e görev vermesi bekleniyor.

, fizik olarak henüz yüzde yüz hazır hale gelmese de 34 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e koyacak. yorulunca ikinci yarıda forvete Ali Yavuz Kol'un geçmesi planlanıyor. Forvet yokluğu Terim'i düşündürüyor.

YİNE KAMPA ALMADI
Galatasaray'da maç öncesi son taktik idmanlar saat 17'de yapılıyordu.. Ancak havanın soğuk ve zeminin buzlu olmasından dolayı teknik heyet idmanı erkene çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular son çalışma sonrası yine kampa girmedi evlerine gittiler.

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