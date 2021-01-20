20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba siftah yaptı

Emre Akbaba siftah yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Galatasaraylı futbolcu , 'in 20. haftasında oynanan maçında attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.

'in 20. haftasında sahasında 'u 6-1 ile geçen 'da gol perdesini açtı. Mücadelenin 8. dakikasında sahneye çıkan , takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Emre Akbaba 84. dakikada yerini 'ya bıraktı. Emre bu sezon 14'ü lig, 2'si de kupada olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı.

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