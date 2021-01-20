20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera 7 ay sonra kalede

Muslera 7 ay sonra kalede
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

Uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci 'nın maçta görev alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci 'nın maçta görev alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak. Teknik direktör , ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, maçında 'ya görev vereceğini ifade etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yusuf Günay A Spor'a konuştu! G.Saray'dan Mert Hakan isyanı Yusuf Günay A Spor'a konuştu! G.Saray'dan Mert Hakan isyanı
Galatasaray'dan Omar açıklaması! Galatasaray'dan Omar açıklaması!
Emre Akbaba ipin ucunda! Fatih Terim... Emre Akbaba ipin ucunda! Fatih Terim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör