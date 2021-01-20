Galatasaray'da Muslera 7 ay sonra kalede

Uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maçta görev alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın maçta görev alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak. Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti.

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