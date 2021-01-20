20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da başkanlığa sürpriz aday!

G.Saray'da başkanlığa sürpriz aday!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Galatasaray'ın Mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde sürpriz bir isim kulislerde dolaşmaya başladı.

Galatasaray'da kulislerde dolaşmaya başlayan isim Rusya'da iş yapan ve aynı zamanda Krasnodar kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten Bahattin Demirbilek... Demirbilek'in Galatasaray Başkanlığını üstlenerek Türkiye'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında… Demirbilek, Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.

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